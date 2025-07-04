Польша обвинила Россию в ударе, затронувшем ее посольство в Киеве

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В ведомстве сообщили, что целью массированной атаки были расположенные в Киеве предприятия военно-промышленного комплекса, а также инфраструктура военного аэродрома и нефтеперерабатывающий завод. Удар был нанесен «в ответ на террористические акты ВСУ». В ходе атаки применялись оружие большой дальности наземного базирования, гиперзвуковой комплекс «Кинжал» и ударные беспилотники.