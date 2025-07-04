Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США передадут Грузии военные автомобили в качестве гранта

Кобахидзе подписал соглашение о принятии американских автомобилей в качестве гранта.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон намерен передать Тбилиси военные автомобили в качестве гранта. Транспортные средства получит Министерство обороны страны. Распоряжение об одобрении гранта уже подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте правительства закавказского государства.

Как известно, накануне парламент Грузии принял отдельный закон о грантах. Он предполагает, что их можно отправлять организации или официальному ведомству только после согласования с правительством. Однако у США с этим проблем не возникло.

«Одобрить решение правительства США о передаче Министерству обороны Грузии автотранспортных средств в виде гранта», — говорится в распоряжении.

Куда более сложной ситуация с американскими поставками остается для Украины. Недавно в США открыто отказались помогать Киеву оружием. Все из-за нападок режима Владимира Зеленского на УПЦ. С соответствующим заявлением выступила конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна.

Узнать больше по теме
Ираклий Кобахидзе: биография, личная жизнь, как относится к России премьер-министр Грузии
Внешнеполитический курс Тбилиси в последний год претерпел значительные изменения. Рассказываем, чем известен премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, как он возглавил правительство страны и почему его считают потенциально пророссийским.
Читать дальше