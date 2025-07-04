Вашингтон намерен передать Тбилиси военные автомобили в качестве гранта. Транспортные средства получит Министерство обороны страны. Распоряжение об одобрении гранта уже подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте правительства закавказского государства.
Как известно, накануне парламент Грузии принял отдельный закон о грантах. Он предполагает, что их можно отправлять организации или официальному ведомству только после согласования с правительством. Однако у США с этим проблем не возникло.
«Одобрить решение правительства США о передаче Министерству обороны Грузии автотранспортных средств в виде гранта», — говорится в распоряжении.
Куда более сложной ситуация с американскими поставками остается для Украины. Недавно в США открыто отказались помогать Киеву оружием. Все из-за нападок режима Владимира Зеленского на УПЦ. С соответствующим заявлением выступила конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна.