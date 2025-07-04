FT: США пригрозили ЕС 17-процентными пошлинами на сельхозпродукцию

Это требование США предъявили во время встречи в Вашингтоне с еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем, а затем передали его 27 странам—членам ЕС. Оно прозвучало в преддверии крайнего срока по согласованию торговой сделки с ЕС, наступающего 9 июля. США пригрозили, что введут 20-процентные пошлины на все товары из ЕС, если это соглашение не будет подписано.