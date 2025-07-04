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FT: США пригрозили ЕС 17-процентными пошлинами на сельхозпродукцию

США заявили о готовности ввести пошлины в размере 17% на экспорт сельскохозяйственной продукции из ЕС, если сторонами не будет заключена торговая сделка. Об этом обострении торгового конфликта Вашингтона с Брюсселем газете Financial Times (FT) сообщили три источника, осведомленные о ситуации.

Источник: Reuters

Это требование США предъявили во время встречи в Вашингтоне с еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем, а затем передали его 27 странам—членам ЕС. Оно прозвучало в преддверии крайнего срока по согласованию торговой сделки с ЕС, наступающего 9 июля. США пригрозили, что введут 20-процентные пошлины на все товары из ЕС, если это соглашение не будет подписано.

Как пишет FT, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы в рамках сделки Брюссель предоставил американским компаниям широкие исключения из правил и сократил свой торговый профицит с США. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 3 июля заявила, что она надеется на «принципиальное соглашение», которое позволит сторонам продолжить переговоры в ожидании окончательной сделки. Но Вашингтон подталкивает страны к согласованию обязательных сделок к крайнему сроку, установленному Трампом.

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