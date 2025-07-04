Турция отказалась комментировать сообщения об участии в закупке дронов для Киева

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отказалась комментировать сообщения о возможном присоединении страны к так называемой «коалиции дронов», которая занимается закупкой беспилотников для Украины. Как передает РИА Новости, в ответ на соответствующий запрос представитель администрации посоветовал обращаться за разъяснениями в профильные ведомства.
«Турция выступает за справедливый мир и оказывает все посреднические усилия для урегулирования конфликта», — сказал собеседник агентства.
На дополнительные вопросы журналистов представитель турецкой администрации отвечать не стал.
Ранее Министерство обороны Латвии утверждало, что Турция и Бельгия присоединятся к коалиции, координируемой Великобританией и Латвией, в которую входят страны, поставляющие Украине беспилотные летательные аппараты. На международной встрече в Риге якобы подтвердили готовность стран участвовать в совместных усилиях по обеспечению Украины дронами.