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Турция отказалась комментировать сообщения об участии в закупке дронов для Киева

Анкара заявила о приверженности миру, не подтвердив участие в поставках дронов.

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отказалась комментировать сообщения о возможном присоединении страны к так называемой «коалиции дронов», которая занимается закупкой беспилотников для Украины. Как передает РИА Новости, в ответ на соответствующий запрос представитель администрации посоветовал обращаться за разъяснениями в профильные ведомства.

«Турция выступает за справедливый мир и оказывает все посреднические усилия для урегулирования конфликта», — сказал собеседник агентства.

На дополнительные вопросы журналистов представитель турецкой администрации отвечать не стал.

Ранее Министерство обороны Латвии утверждало, что Турция и Бельгия присоединятся к коалиции, координируемой Великобританией и Латвией, в которую входят страны, поставляющие Украине беспилотные летательные аппараты. На международной встрече в Риге якобы подтвердили готовность стран участвовать в совместных усилиях по обеспечению Украины дронами.

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