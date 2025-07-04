Медведев: Россия гордится героями СВО

«Вы, безусловно, не только подготовленные люди, вы люди, которые совершили подвиг. Это часть вашей биографии, которой можно и нужно гордиться. Наша страна вами гордится», — сказал Медведев, выступая перед участниками второго потока программы «Время героев». Его слова приведены на сайте программы.
Как отметил Медведев, сейчас ветераны СВО, поступившие на программу подготовки управленческих кадров, открывают «дверь в другой мир». «От того, как вы откроете ее, зависят ваши результаты. Я уверен, что силы воли вам не занимать», — обратился замглавы СБ РФ к участникам «Времени героев».