Медведев: Россия гордится героями СВО

«Вы, безусловно, не только подготовленные люди, вы люди, которые совершили подвиг. Это часть вашей биографии, которой можно и нужно гордиться. Наша страна вами гордится», — сказал Медведев, выступая перед участниками второго потока программы «Время героев». Его слова приведены на сайте программы.