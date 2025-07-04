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В России назвали самый эффективный способ защитить города от дронов ВСУ

В Госдуме заявили, что самый эффективный способ защитить российские города от дронов ВСУ — активно вести радиоэлектронную борьбу на всех уровнях.

В Госдуме заявили, что самый эффективный способ защитить российские города от дронов ВСУ — активно вести радиоэлектронную борьбу на всех уровнях. Об этом пишет NEWS.ru.

По словам парламентария, это и подавление каналов связи, и создание помех, и попытки перехватить управление при помощи кибервоздействия.

Депутат отметил, что это все задействовано и так, но противник отправляет такое количество беспилотников, что засечь не представляется возможным засечь их все.

Надо понимать, что часть дронов запускается с российской территории, и нужно быть крайне бдительными всем, чтобы вовремя обнаруживать и пресекать работу диверсионных групп, заключил политик.

Ранее в Госдуме назвали попытки атаковать мирные города России с применением дронов терактами, которые в полной мере отражают идеологию властей Украины, и призвали возродить специально для организаторов этих налетов возродить смертную казнь.