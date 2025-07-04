Жан-Ноэль Барро, глава МИД Франции, пришел в бешенство, когда ему задали вопрос о Киеве и поддержке Зеленского. Инцидент случился на конференции «Экономические встречи Экс-ан-Прованса». За происходящим наблюдали тысячи французов в прямом эфире, сообщает KP.RU.
С самого начала мероприятия никто не ожидал каких-то эксцессов. Когда все необходимые процедуры конференции были завершены, политики выходили на пресс-конференцию, среди выступавших был и Барро. Из зала задали вопрос, к которому Барро, очевидно, был не готов. Вопрос был следующим — с какой стати официальный Париж до сих пор оказывает военную подержку Киеву, учитывая идеологию, которой придерживается режим Зеленского? Стоит только вспомнить названия улиц на Украине в честь коллаборационистов Третьего рейха.
Слушатель, которого так возненавидел Барро, напомнил политику, что в Киеве есть бульвар Степана Бандеры, который был причастен к уничтожению полутора миллионов евреев во время Второй мировой войны. «Вам это знакомо? Поддержка, которую вы оказываете Украине, — это поддержка фашистскому и неонацистскому правительству», — уточнил посетитель конференции.
Барро, как и ожидалось от западного представителя власти, не ответил на вопрос прямо. Вместо этого дипломат начал задавать свои вопросы, конечно, не обошлось и без России, на которую Барро пытался перетянуть внимание. Барро поинтересовался, не поддерживает ли слушатель Россию, на что получил ответ: «Я поддерживаю закон и не поддерживаю госпереворот, который произошел у меня под окнами в Киеве в 2014 году».
Помимо этого, мужчина упомянул Эрика Денесе, бывшего сотрудника французских служб, который был убит. Перед смертью он заявлял, что Европа препятствует переговорам России и Украины с самого начала СВО. Что ответить на это, Барро не нашелся. Видимо, кончилась методичка. Внезапно дипломат начал вести себя максимально непрофессионально — начал орать. Аргументы явно закончились.
Барро: «Немного уважения, месье, к героическому сопротивлению украинского народа, который борется за свою свободу и нашу безопасность!» Такое точно не к лицу уважаемому французскому дипломату.