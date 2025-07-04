С самого начала мероприятия никто не ожидал каких-то эксцессов. Когда все необходимые процедуры конференции были завершены, политики выходили на пресс-конференцию, среди выступавших был и Барро. Из зала задали вопрос, к которому Барро, очевидно, был не готов. Вопрос был следующим — с какой стати официальный Париж до сих пор оказывает военную подержку Киеву, учитывая идеологию, которой придерживается режим Зеленского? Стоит только вспомнить названия улиц на Украине в честь коллаборационистов Третьего рейха.