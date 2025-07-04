МИД Польши направил в посольство России ноту с обвинением в авиаударе по Киеву

Министерство иностранных дел Польши в пятницу, 4 июля, направило посольству России ноту с обвинением в авиаударе, из-за которого польское посольство в Киеве получило повреждения.
Польское ведомство отметило, что действия России «противоречат международному праву, в частности Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях».
— Министерство иностранных дел направило в посольство России ноту, в которой выразило решительный протест против авиаударов, — сообщил аккаунт МИД Польши в социальной сети Х.
До этого стало известно, что здание консульского отдела посольства Польши в столице Украины получило значительные повреждения из-за ударов по территории города. Глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что в результате атаки никто из работников ведомства не пострадал.
В ночь на пятницу, 4 июля, российские военные нанесли массированный удар по объектам военной и промышленной инфраструктуры Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, в операции использовались в том числе гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал».