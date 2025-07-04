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«Нужно объединиться вокруг новой силы»: адвокат задержанного Карапетяна зачитал его обращение перед толпой

Арестованный российский бизнесмен, глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян призвал граждан объединиться вокруг новой политической силы в Армении. Его обращение зачитал адвокат Арам Вардеванян у здания Службы национальной безопасности, где бизнесмен находится под стражей.

Карапетян сейчас находится под арестом.

Арестованный российский бизнесмен, глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян призвал граждан объединиться вокруг новой политической силы в Армении. Его обращение зачитал адвокат Арам Вардеванян у здания Службы национальной безопасности, где бизнесмен находится под стражей.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТысячи людей собрались в центре Еревана, чтобы поддержать бизнесмена Карапетяна: онлайн-трансляция.

«Небольшая группа людей, которая на протяжении долгого времени отрекается от истории и традиций, преследуя свои узкие интересы, не может растоптать сущность армян, не имеет права нападать на Церковь. Мы этого не позволим. По-своему. Наш народ своим отношением демонстрирует, что в изоляторе нахожусь не я, а сегодняшние власти», — говорится в обращении, передает Sputnik Армения. В послании Карапетян подчеркнул, что поддержка тысяч людей после его ареста подтверждает единство общества против действий властей.

Сотни людей собрались на митинг в поддержку бизнесмена Карапетяна в Ереване в местном парке. Сейчас они направляются от парка Seasons к зданию изолятора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении. Там сейчас содержится предприниматель, передает RT.