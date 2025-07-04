«Нужно объединиться вокруг новой силы»: адвокат задержанного Карапетяна зачитал его обращение перед толпой

«Небольшая группа людей, которая на протяжении долгого времени отрекается от истории и традиций, преследуя свои узкие интересы, не может растоптать сущность армян, не имеет права нападать на Церковь. Мы этого не позволим. По-своему. Наш народ своим отношением демонстрирует, что в изоляторе нахожусь не я, а сегодняшние власти», — говорится в обращении, передает Sputnik Армения. В послании Карапетян подчеркнул, что поддержка тысяч людей после его ареста подтверждает единство общества против действий властей.