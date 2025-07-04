Что будет с переговорами по Украине после звонков мировых лидеров

-Я думаю, что нет. Скорее всего, это был дипломатический самопиар, ведь ему очень важно заявить о себе, как о мощном европейском лидере, который способен влиять на мировые процессы. Это даже можно расценить, как своеобразный кивок Макрона в сторону Трампа, — якобы, мы сами с усами. Тем более, американский лидер уже давал намеки на то, что если у него ничего не получится (достичь прогресса в урегулировании украинского кризиса — прим. ред.), то, скорее всего, введет санкции, а дальше — уже не его дело. Именно поэтому Макрон решился на такой самопиар, поскольку появилась хорошая возможность заявить о своих амбициях—.