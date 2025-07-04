Что будет с переговорами по Украине после звонков мировых лидеров

Трамп провел телефонный разговор с Зеленским.
Звонки президентов Франции, США, России приблизили новый этап мирных переговоров по Украине. Завершила цепочку телефонных разговоров 4 июля беседа президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. В интервью URA.RU ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Виктор Мизин объяснил, почему западная пресса начала критиковать действия Трампа и лидера Франции Эммануэля Макрона.
-Разговор Трампа и Зеленского состоялся на следующий день, 4 июля, после звонка американского лидера президенту России Владимиру Путину. Беседой Трамп остался недоволен. Что на этом фоне может означать связь Киева и Вашингтона?
Зеленский намерен договориться с Трампом о поставках вооружения ВСУФото: Официальный сайт президента Украины.
-Телефонный разговор лидеров США и Украины неслучаен, и я думаю, что инициатива исходила именно от Зеленского, который почувствовал возможность возобновить приостановленные поставки всех видов вооружения. Тем более, что руководство «незалежной» находится в панике: на фронте у ВСУ проигрыш, а о контрнаступлении не может быть и речи.
Нам не нужно рассчитывать на то, что военная помощь Украине прекратится, пусть даже в западной прессе и пишут о том, что американцы беспокоятся за собственные запасы оружия. Это хорошо понимает и российская сторона.
Конечно, можно подумать: как так, разве Трамп вернет свои слова обратно? Не хочется, конечно, выражаться, неформально, но фраза «пацан слово дал — пацан его взял», как раз про него. А учитывая, что внушительное число влиятельных американцев сейчас оказывают на него серьезное давление, и его там чуть ли не в предательстве обвиняют, решение Трампа о возобновлении поставок вооружения Украине вполне кажется реальным. И оно серьезно не отразится на его репутации, потому что будет в его стиле.
-Может ли звонок Трампа Путину, которым президент США оказался недоволен, повлиять на решение американского лидера не вводить новые санкции против российских компаний?
Трамп нацелен сохранить бизнес-диалог с РоссиейФото: Анастасия Яковлева © URA.RU.
-Думаю, да. Ни у кого и не было надежд на то, что после того, как Дональд Трамп сядет на кресло президента, он сразу снимет все антироссийские санкции. Конечно же, нет! Такого мнения придерживаюсь не только я, но и руководство страны.
Здесь важно сказать, что эти санкции не наносят урон российской экономике, а наоборот ее стимулируют: промышленность, сельское хозяйство… И Трамп это знает. В отличие от лидеров европейских государств, американский лидер понимает, что санкции санкциями, но бизнес-диалог с Россией необходим. Прежде всего, это касается нефтегазовой и транспортной сфер, а также совместных проектов в Арктике.
-Как можно объяснить цель звонка французского лидера Эммануэля Макрона президенту России 2 июля, учитывая, что иностранные СМИ назвали его безрезультатным. Имеет ли он какое-то значение для переговоров между РФ и Украиной?
Макрон надеется улучшить свою репутацию на мировой аренеФото: Официальный сайт Европарламента.
-Я думаю, что нет. Скорее всего, это был дипломатический самопиар, ведь ему очень важно заявить о себе, как о мощном европейском лидере, который способен влиять на мировые процессы. Это даже можно расценить, как своеобразный кивок Макрона в сторону Трампа, — якобы, мы сами с усами. Тем более, американский лидер уже давал намеки на то, что если у него ничего не получится (достичь прогресса в урегулировании украинского кризиса — прим. ред.), то, скорее всего, введет санкции, а дальше — уже не его дело. Именно поэтому Макрон решился на такой самопиар, поскольку появилась хорошая возможность заявить о своих амбициях—.
В целом, влияние Франции во внешней политике заметно падает. Громкие заявления Макрона, например, о перспективах использования их ядерного оружия, которое сможет прикрыть всю Западную Европу, не находят серьезного отклика у его коллег. Из-за этого Макрон старается использовать все возможности, которые не имеют последствий, но, якобы, повышают его статус на мировом уровне.
-Американские, британские и итальянские СМИ назвали звонок Трампа Путину бесполезным. Не лучше зарубежная пресса отреагировала и на разговор российского лидера Макроном, назвав французского лидера самонадеянным. Почему западная пресса стала открыто осуждать провалы иностранных лидеров?
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-Если говорить про реакцию иностранной прессы на ситуацию вокруг переговоров, то насчет Путина ей все понятно: его позиция по урегулированию конфликта ясна, потому что она остается неизменной, пресса это уважает. Но лидеры иностранных государств, в частности, Трамп и Макрон, продолжают показывать миру непрофессионализм своей дипломатии, я бы даже сказал — инфантилизм. Американский и французский президенты как будто не понимают российскую позицию, или не хотят понимать. Зарубежные СМИ, ожидая серьезного прогресса в этом вопросе, особенно после стамбульского этапа по Украине, просто разочаровалась в них. Тем более, что амбиции по этому поводу Трамп демонстрировал не хилые: хотел стать миротворцем, получить Нобелевскую премию мира.
Стоит сказать, что на данный момент мы переживаем крах европейской политической элиты, нынешние власти и рядом не стояли с такими иностранными лидерами, как Де Голль, Тэтчер, Аденауэр, Меркель… Их просто близко нет.
−6 июля в Бразилии состоится саммит БРИКС, в пленарном заседании которого примет участие Владимир Путин. Может ли, на ваш взгляд, переговорный трек по Украине сместиться в сторону этой организации?
-Это не то место, где можно сдвинуть с места вопрос по украинскому кризису. Очевидно, что его нужно решать с участием Европы, и, прежде всего, с США, от которых очень многое зависит.