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Санду: Молдавия будет вести переговоры о вступлении в ЕС вместе с Украиной

Молдавия не будет рассматриваться в переговорном процессе о вступлении в ЕС отдельно от Украины, заявила президент Молдавии Майя Санду.

Источник: Reuters

Об этом она сказала по итогам саммита ЕС — Молдавия в Кишинёве.

«Разделения заявок Молдавии и Украины о начале переговоров по вступлению в Евросоюз не произошло, а интеграция обеих стран укрепит европейскую безопасность», — цитирует Санду ТАСС.

Ранее Санду заявила, что планирует завершить переговоры о вступлении страны в ЕС до конца 2027 года.

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