Санду: Молдавия будет вести переговоры о вступлении в ЕС вместе с Украиной

Об этом она сказала по итогам саммита ЕС — Молдавия в Кишинёве.
«Разделения заявок Молдавии и Украины о начале переговоров по вступлению в Евросоюз не произошло, а интеграция обеих стран укрепит европейскую безопасность», — цитирует Санду ТАСС.
Ранее Санду заявила, что планирует завершить переговоры о вступлении страны в ЕС до конца 2027 года.
Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.Читать дальше