Макрон созвонился с Трампом для обсуждения Украины и Ирана

Уточняется, что лидеры стран обсудили тему Украины и Ирана, а также затронули вопросы по текущим переговорам между Европейским союзом (ЕС) и США по тарифам.
Ранее Трамп высмеял Макрона за то, что тот неправильно понял цель его досрочного возвращения с саммита «Большой семерки» (G7) в Белый дом. По его словам, французский лидер «намеренно или нет, но всегда все понимает неправильно».
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