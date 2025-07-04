Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон созвонился с Трампом для обсуждения Украины и Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон созвонился с американским коллегой Дональдом Трампом вечером 3 июля. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Источник: AP 2024

Уточняется, что лидеры стран обсудили тему Украины и Ирана, а также затронули вопросы по текущим переговорам между Европейским союзом (ЕС) и США по тарифам.

Ранее Трамп высмеял Макрона за то, что тот неправильно понял цель его досрочного возвращения с саммита «Большой семерки» (G7) в Белый дом. По его словам, французский лидер «намеренно или нет, но всегда все понимает неправильно».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше