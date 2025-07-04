МИД Армении вручил ноту протеста послу России в Ереване

«Посол России в Ереване был вызван в МИД и ему была вручена нота», — говорится в сообщении.
Причиной недовольства стали недружелюбные оценки, якобы прозвучавшие со стороны официальных лиц в России. В Ереване также отметили, что выразили резкий протест против, по их мнению, «откровенно недружелюбной» риторики в российских СМИ. Кроме этого они указали на аналогичные высказывания отдельных должностных лиц из России и представителей экспертного сообщества.
Ранее министерство иностранных дел Армении заявило о намерении подать заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В заявлении подчеркнули, что Ереван полностью поддерживает ключевые принципы этого объединения.