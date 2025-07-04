Польский МИД направил России ноту с обвинением в «ущербе» посольству в Киеве

Напомним, Радослав Сикорский сегодня заявил, что здание польского консульства в Киеве якобы было повреждено после атаки российских дронов. Своё заявление он не сопроводил никакими доказательствами, например снимком с последствиями. При этом, по его словам, никто из персонала посольства не пострадал.