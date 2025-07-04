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Польский МИД направил России ноту с обвинением в «ущербе» посольству в Киеве

МИД Польши направил в посольство России ноту с обвинением в авиаударе, из-за которого якобы получило повреждение польское посольство в Киеве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном министром Радославом Сикорским.

Источник: Life.ru

«Президент [США Дональд] Трамп, [президент России Владимир] Путин насмехается над вашими мирными усилиями. Пожалуйста, возобновите поставки зенитных ракет в Украину и введите жёсткие санкции против агрессора», — добавил он.

Напомним, Радослав Сикорский сегодня заявил, что здание польского консульства в Киеве якобы было повреждено после атаки российских дронов. Своё заявление он не сопроводил никакими доказательствами, например снимком с последствиями. При этом, по его словам, никто из персонала посольства не пострадал.