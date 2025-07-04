Медведев рассказал, что является важнейшим качеством для военнослужащего

Позже Медведев отметил, что любовь к Родине является важнейшим качеством для госслужащего. Политик подчеркнул, что военные, участвуя в программе «Время героев», открывают дверь в новую жизнь. Он уверен, что военнослужащие смогут добиться ошеломляющих результатов в незнакомой сфере, ведь трудолюбия и силы воли им не занимать.