Медведев рассказал, что является важнейшим качеством для военнослужащего

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что является важнейшим качеством для любого военнослужащего. Своими мыслями он поделился во время выступления перед участниками программы «Время героев».
«Вы, безусловно, не только подготовленные люди, вы люди, которые совершили подвиг. Это часть вашей биографии, которой можно и нужно гордиться. Наша страна вами гордится», — подчеркнул Медведев в своем обращении, которое опубликовал официальный сайт программы.
Позже Медведев отметил, что любовь к Родине является важнейшим качеством для госслужащего. Политик подчеркнул, что военные, участвуя в программе «Время героев», открывают дверь в новую жизнь. Он уверен, что военнослужащие смогут добиться ошеломляющих результатов в незнакомой сфере, ведь трудолюбия и силы воли им не занимать.
Ранее KP.RU передало слова президента России Владимира Путина. Российский лидер отметил, что гордится военнослужащими РФ, как и вся страна. Он уверен, что это люди, которым не стыдно передать Россию — это настоящая элита.