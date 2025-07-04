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Медведев: Россия гордится героями специальной военной операции

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, сказал, что страна гордится героями специальной военной операции, которые обладают сильной волей. Он выступил перед участниками второго потока обучения программы «Время героев», которая предназначена для ветеранов и участников СВО.

Источник: Life.ru

«Вы безусловно не только подготовленные люди, вы люди, которые совершили подвиг. Это часть вашей биографии, которой можно и нужно гордиться. Наша страна вами гордится. Сейчас вы открываете дверь в другой мир, от того, как вы откроете её, зависят ваши результаты. Я уверен, что силы воли вам не занимать», — обратился Медведев к участникам встречи.

Он также отметил, что участникам программы предстоит изучать новые знания и навыки, и это можно сделать успешно.

Ранее Путин призвал привлекать участников специальной операции к работе с молодёжью. Он подчеркнул, что герои спецоперации должны участвовать в формировании у молодого поколения ориентиров и ценностей. Такие люди могут стать примерами для подрастающего поколения.

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