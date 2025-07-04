Медведев: Россия гордится героями специальной военной операции

«Вы безусловно не только подготовленные люди, вы люди, которые совершили подвиг. Это часть вашей биографии, которой можно и нужно гордиться. Наша страна вами гордится. Сейчас вы открываете дверь в другой мир, от того, как вы откроете её, зависят ваши результаты. Я уверен, что силы воли вам не занимать», — обратился Медведев к участникам встречи.