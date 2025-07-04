Россия будет следить за действиями Германии по поставкам ракет Украине

Россия намерена внимательно отслеживает реальные шаги немецких властей по вопросу возможной передачи Украине крылатых ракет дальнего радиуса действия Taurus, а также обучения украинских военнослужащих обращению с этим вооружением. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
По словам российского посла, заявления немецкой стороны часто расходятся с фактическими действиями. Нечаев добавил, что обучение украинских военнослужащих работе с ракетами Taurus — сложный процесс, который, по информации из источников ФРГ, может занять около полугода для освоения базовых навыков обращения с этим сложным вооружением.
«А вот как будет на самом деле — мы внимательно за этим наблюдаем. Давайте посмотрим, потому что сейчас заявления одни, действия порой расходятся с декларациями. Будем следить за конкретными делами», — сказал Сергей Нечаев.
Ранее сообщалось, что нехватка ракет Patriot стала серьезной проблемой для Киева и его союзников. Опасаясь, что Россия может уничтожить оставшиеся системы ПВО, а запасы американских ракет исчерпаются, немецкое правительство начало активно искать решение. Германия планирует закупить у США две системы Patriot, чтобы передать их Украине.