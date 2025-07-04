Медведев заявил, что Россия гордится героями СВО

«Вы, безусловно, не только подготовленные люди, вы люди, которые совершили подвиг. Это часть вашей биографии, которой можно и нужно гордиться. Наша страна вами гордится», — сказал он во время выступления перед участниками второго потока программы «Время героев». Слова Медведева приводятся на сайте программы.