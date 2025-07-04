Медведев заявил, что Россия гордится героями СВО

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия гордится героями специальной военной операции.
«Вы, безусловно, не только подготовленные люди, вы люди, которые совершили подвиг. Это часть вашей биографии, которой можно и нужно гордиться. Наша страна вами гордится», — сказал он во время выступления перед участниками второго потока программы «Время героев». Слова Медведева приводятся на сайте программы.
По словам зампреда Совбеза РФ, поступившие на программу подготовки управленческих кадров ветераны СВО открывают дверь в другой мир. «От того, как вы откроете ее, зависят ваши результаты», — отметил Медведев, выразив уверенность в том, что силы воли участникам программы не занимать.
Ранее ветеран СВО Александр Заозеров назвал бойцов идеальными управленцами.
Герой РФ Владимир Сайбель отметил, что программа «Время героев» позволяет участникам СВО на себе проверить действие социального лифта.
Президент РФ Владимир Путин также подчеркивал, что будущее страны связано с такими людьми, как участники «Времени героев».
Ранее сообщалось, что во второй поток программы «Время героев» вошли 72 кавалера ордена Мужества, 31 человек имеет звание Героя РФ.