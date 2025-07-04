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Белоусов поручил модернизировать систему медицинского обеспечения на передовой

Минобороны РФ поставлена задача за месяц разработать меры по улучшению медобслуживания военных на передовой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам совещания под руководством главы министерства Андрея Белоусова.

Источник: Life.ru

«Министр обороны РФ поставил задачу в течение месяца отработать предложения по улучшению системы медобеспечения военнослужащих на передовой, озвученные начальниками медицинских служб группировок войск», — говорится в официальном сообщении.

На совещании с участием глав Минздрава и ФМБА Белоусов поручил также оперативно подготовить перечень перспективных медицинских технологий для внедрения в армейскую практику. Министр подчеркнул, что ведомство активно работает над модернизацией военной медицины.

Ранее Life.ru рассказывал, что в конце июня Андрей Белоусов нанёс деловой визит в Китай, где у него состоялись переговоры с китайским коллегой адмиралом Дун Цзюнем. Они обсудили укрепление стратегического партнёрства в оборонной сфере, а кроме того российский министр поблагодарил главу китайского ведомства за участие парадного расчёта ВС КНР в Параде в честь 80-летия Великой Победы.

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