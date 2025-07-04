Белоусов поручил модернизировать систему медицинского обеспечения на передовой

Ранее Life.ru рассказывал, что в конце июня Андрей Белоусов нанёс деловой визит в Китай, где у него состоялись переговоры с китайским коллегой адмиралом Дун Цзюнем. Они обсудили укрепление стратегического партнёрства в оборонной сфере, а кроме того российский министр поблагодарил главу китайского ведомства за участие парадного расчёта ВС КНР в Параде в честь 80-летия Великой Победы.