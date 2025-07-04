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Медведев будет наставником Героя России Лучинкина

Зампред Совбеза РФ поддержит Героя России в рамках «Времени героев».

Источник: Комсомольская правда

В рамках программы «Время героев» наставником Героя России Тимофея Лучинкина назначен заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщается на официальном сайте программы.

«Во время выступления Дмитрий Медведев согласился стать наставником Героя России Тимофея Лучинкина в рамках программы “Время героев”», — говорится в материале.

Ранее Дмитрий Медведев поделился своим мнением, что любовь к Родине является основополагающим качеством для каждого государственного служащего. Такое заявление он сделал во время выступления перед участниками программы «Время героев».

Политик подчеркнул, что участники программы — не просто хорошо подготовленные специалисты, но и люди, совершившие подвиг, что является значимой и достойной гордости частью их биографии. Как писал KP.RU, Медведев отметил, что вся страна гордится такими людьми.

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