WP: решение Хегсета не поставлять оружие Киеву разозлило республиканцев

Решение главы минобороны США Пита Хегсета о приостановке поставок вооружений на Украину вызвало гнев у республиканцев, в частности, входящих в Конгресс. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
По их данным, среди политиков такое решение вызвало вопросы о том, является ли это тактикой переговоров.
«Выпады Хегсета в адрес Украины наводят на мысль, что он использует этот обзор в качестве удобного прикрытия для прекращения поддержки Украины в политических целях», — цитирует издание заявление неназванного помощника конгрессмена.
Как пишет WP, действия Хегсета в отношении Украины уже неоднократно вызывали «двухпартийную неразбериху».
Ранее NBC сообщало, что решение о приостановке поставки оружия Украине принял глава Пентагона. Решение Пита Хегсета было поддержано его заместителем по политике Элбриджем Колби.