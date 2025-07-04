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WP: решение Хегсета не поставлять оружие Киеву разозлило республиканцев

По данным издания, среди политиков такое решение вызвало вопросы о том, является ли это тактикой переговоров.

Источник: Аргументы и факты

Решение главы минобороны США Пита Хегсета о приостановке поставок вооружений на Украину вызвало гнев у республиканцев, в частности, входящих в Конгресс. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По их данным, среди политиков такое решение вызвало вопросы о том, является ли это тактикой переговоров.

«Выпады Хегсета в адрес Украины наводят на мысль, что он использует этот обзор в качестве удобного прикрытия для прекращения поддержки Украины в политических целях», — цитирует издание заявление неназванного помощника конгрессмена.

Как пишет WP, действия Хегсета в отношении Украины уже неоднократно вызывали «двухпартийную неразбериху».

Ранее NBC сообщало, что решение о приостановке поставки оружия Украине принял глава Пентагона. Решение Пита Хегсета было поддержано его заместителем по политике Элбриджем Колби.