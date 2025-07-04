Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кузнецова: Госдума в прошлом году приняла 56 законов о защите семьи

Госдума приняла больше 100 законов, которые помогают семьям, из них 56 были одобрены в нынешнем созыве, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. На пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня» она отметила, что важно не только количество законопроектов, но и их содержание.

Источник: Life.ru

«Более 100 законов по защите семьи принято в Государственной Думе, 56 из них только за этот созыв (восьмой. — Прим. Life.ru)», — сказала Кузнецова на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».

Парламентарии стараются улучшить законы, чтобы поддерживать те категории семей, которые нуждаются в помощи. Кузнецова также подчеркнула, что семьи должны чувствовать себя более уверенно при рождении каждого нового ребёнка. Она добавила, что важно создать информационное пространство, которое будет поддерживать традиционные ценности.

Ранее сообщалось, что с 1 июня 2025 года в регионах увеличатся выплаты на детей, а также будут внедрены дополнительные меры поддержки к Всемирному дню защиты детей. В 2024 году более 10 миллионов детей получили единое пособие, зависящее от нуждаемости и доходов семей. Государство выделяет 1,4 трлн рублей ежегодно на единое пособие, которое распределяется среди тех, кто в нём нуждается.