Кузнецова: Госдума в прошлом году приняла 56 законов о защите семьи

Ранее сообщалось, что с 1 июня 2025 года в регионах увеличатся выплаты на детей, а также будут внедрены дополнительные меры поддержки к Всемирному дню защиты детей. В 2024 году более 10 миллионов детей получили единое пособие, зависящее от нуждаемости и доходов семей. Государство выделяет 1,4 трлн рублей ежегодно на единое пособие, которое распределяется среди тех, кто в нём нуждается.