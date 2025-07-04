Кузнецова: Госдума в прошлом году приняла 56 законов о защите семьи

«Более 100 законов по защите семьи принято в Государственной Думе, 56 из них только за этот созыв (восьмой. — Прим. Life.ru)», — сказала Кузнецова на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».
Парламентарии стараются улучшить законы, чтобы поддерживать те категории семей, которые нуждаются в помощи. Кузнецова также подчеркнула, что семьи должны чувствовать себя более уверенно при рождении каждого нового ребёнка. Она добавила, что важно создать информационное пространство, которое будет поддерживать традиционные ценности.
Ранее сообщалось, что с 1 июня 2025 года в регионах увеличатся выплаты на детей, а также будут внедрены дополнительные меры поддержки к Всемирному дню защиты детей. В 2024 году более 10 миллионов детей получили единое пособие, зависящее от нуждаемости и доходов семей. Государство выделяет 1,4 трлн рублей ежегодно на единое пособие, которое распределяется среди тех, кто в нём нуждается.