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Дуда выступил со странным заявлением об Украине

Анджей Дуда, президент Польши, заявил о решающей роли его страны в спасении Украины, подчеркнув факт поставки тяжёлого вооружения. В своём интервью изданию Onet он отметил, что именно страна первой пришла на помощь Киеву, предоставив необходимую военную технику для обороны.

Источник: Life.ru

«Я считаю, можно смело сказать, что мы на самом деле во многом спасли Украину, потому что были первыми, кто действительно отправил Украине тяжелую технику, чтобы защитить ее», — утверждает он.

По словам Дуды, украинские власти буквально просили Варшаву предоставить истребители МиГ-29. Он отметил, что Польша пыталась получить разрешение на отправку самолётов от других стран НАТО, но столкнулась с препятствиями со стороны США.

Ранее глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша продолжит поддержку украинского правительства, чтобы предотвратить приход к власти на Украине сил, лояльных к России. Он отметил, что смена настроений в украинском обществе от ориентации на Варшаву и Вашингтон к более внимательному отношению к Москве является гипотетическим, но крайне опасным сценарием для Польши.

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