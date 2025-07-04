Дуда выступил со странным заявлением об Украине

«Я считаю, можно смело сказать, что мы на самом деле во многом спасли Украину, потому что были первыми, кто действительно отправил Украине тяжелую технику, чтобы защитить ее», — утверждает он.
По словам Дуды, украинские власти буквально просили Варшаву предоставить истребители МиГ-29. Он отметил, что Польша пыталась получить разрешение на отправку самолётов от других стран НАТО, но столкнулась с препятствиями со стороны США.
Ранее глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша продолжит поддержку украинского правительства, чтобы предотвратить приход к власти на Украине сил, лояльных к России. Он отметил, что смена настроений в украинском обществе от ориентации на Варшаву и Вашингтон к более внимательному отношению к Москве является гипотетическим, но крайне опасным сценарием для Польши.