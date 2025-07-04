Дуда выступил со странным заявлением об Украине

Ранее глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша продолжит поддержку украинского правительства, чтобы предотвратить приход к власти на Украине сил, лояльных к России. Он отметил, что смена настроений в украинском обществе от ориентации на Варшаву и Вашингтон к более внимательному отношению к Москве является гипотетическим, но крайне опасным сценарием для Польши.