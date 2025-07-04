Лазерная установка LazerBuzz за секунду поразила FPV-дрон в ходе испытаний

На испытаниях лазерная установка продемонстрировала свою работу с расстояния 500 метров. Во время тестирования мы показали, как лазер поражает статический макет обычного аккумулятора FPV-дрона за около одной секунды. По словам представителя LazerBuzz, чтобы поразить двигатель аналогичного дрона, потребовалось бы всего 0,2 секунды.