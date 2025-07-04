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Полковник спецназа раскрыл, как взять Сумы

Военный эксперт, бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук ответил эфире канала «Красная линия» на вопрос о том, будет ли взят российской армией город Сумы.

Военный эксперт, бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук ответил эфире канала «Красная линия» на вопрос о том, будет ли взят российской армией город Сумы.

По словам эксперта, сейчас этот вопрос задают очень многие. Однако Сумы, объяснил Матвийчук, это очень урбанизированный район.

«И я себе не представляю, как в современных условиях можно его штурмовать и брать», — подчеркнул он.

При этом Матвийчук отметил, что для освобождения города нужно создать условия, при которых администрация и жители пришли бы к выводу, что «необходимо сдаться и перейти на нашу сторону».

Матвийчук напомнил, что Сумы — это русский город и выразил уверенность, что задача по его освобождению будет выполнена.

«В каком виде — поживем, увидим, но всё равно она будет выполнена», — резюмировал эксперт.

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