Полковник спецназа раскрыл, как взять Сумы

Военный эксперт, бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук ответил эфире канала «Красная линия» на вопрос о том, будет ли взят российской армией город Сумы.
По словам эксперта, сейчас этот вопрос задают очень многие. Однако Сумы, объяснил Матвийчук, это очень урбанизированный район.
«И я себе не представляю, как в современных условиях можно его штурмовать и брать», — подчеркнул он.
При этом Матвийчук отметил, что для освобождения города нужно создать условия, при которых администрация и жители пришли бы к выводу, что «необходимо сдаться и перейти на нашу сторону».
Матвийчук напомнил, что Сумы — это русский город и выразил уверенность, что задача по его освобождению будет выполнена.
«В каком виде — поживем, увидим, но всё равно она будет выполнена», — резюмировал эксперт.
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