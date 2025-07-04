CNN: Трамп провел телефонные переговоры с Макроном и Мелони

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 4 июля, провел телефонные переговоры с лидером Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Об этом сообщает телеканал CNN.
Детали состоявшихся телефонных разговоров, включая их продолжительность и конкретные темы обсуждения, пока не разглашаются. Официальные источники не предоставили информации о содержании бесед.
Напомним, что после длительного перерыва в общении между Россией и Францией на уровне глав государств состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном — первый за почти три года.
В Кремле и Елисейском дворце охарактеризовали беседу как содержательную. До сентября 2022 года диалог между двумя лидерами происходил регулярно, однако затем контакты были приостановлены.
KP.RU писал, что телефонный разговор длился около двух часов. Основное внимание было уделено ключевым международным вопросам, включая ситуацию на Ближнем Востоке и возможности дипломатического урегулирования конфликта на Украине.