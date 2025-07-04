В Турции не стали комментировать сообщения о закупке БПЛА для Украины

Турция не комментирует сообщения о закупке беспилотников для Украины, передает РИА Новости.
В администрации президента страны предложили обратиться за комментариями на этот счет напрямую в соответствующие ведомства.
Собеседник отметил, что Турция неоднократно выражала свою позицию по урегулированию ситуации на Украине.
Ранее минобороны Латвии заявило, что Бельгия и Турция присоединятся к называемой «коалиции дронов» под руководством Великобритании и Латвии, в которую входят страны, закупающие беспилотники для Украины.
La Repubblica также писала, что Европа не сможет отдать Украине свое оружие после очередного отказа США Владимиру Зеленскому в передаче Patriot, Hellfire и Stinger.