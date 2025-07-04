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В Турции не стали комментировать сообщения о закупке БПЛА для Украины

В администрации президента Турции воздержались от комментариев информации о закупке дронов для Украины.

Источник: Аргументы и факты

Турция не комментирует сообщения о закупке беспилотников для Украины, передает РИА Новости.

В администрации президента страны предложили обратиться за комментариями на этот счет напрямую в соответствующие ведомства.

Собеседник отметил, что Турция неоднократно выражала свою позицию по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее минобороны Латвии заявило, что Бельгия и Турция присоединятся к называемой «коалиции дронов» под руководством Великобритании и Латвии, в которую входят страны, закупающие беспилотники для Украины.

La Repubblica также писала, что Европа не сможет отдать Украине свое оружие после очередного отказа США Владимиру Зеленскому в передаче Patriot, Hellfire и Stinger.

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