Нечаев: РФ будет следить за действиями Германии по передаче Taurus ВСУ

Россия будет внимательно наблюдать за действиями Берлина по вопросу передачи Украине ракет Taurus и обучения солдат ВСУ обращению с ними. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
«Обучить украинских военных обращению с Taurus непросто… Как будет в действительности, мы внимательно за этим наблюдаем… Будем следить за конкретными делами», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, даже немецкие источники отмечают, что для обучения азам обращения с этими ракетами требуется около полугода.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не могут сами управлять немецкими ракетами Taurus. Он отметил, что для использования Taurus требуется космическая разведка, которой нет у Киева.