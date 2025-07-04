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В Раде заявили, что Ермак с 2020 года не пользуется доверием в США

По словам депутата Верховной рады Софии Фединой, у Ермака в США сложился имидж политика, который проваливает все переговоры.

Источник: Аргументы и факты

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак с 2020 года не пользуется доверием в США, заявила депутат Верховной рады София Федина.

В интервью украинскому YouTube-каналу «Откровенно» она сказала, что Ермак «ни по должности, ни по компетенции не способен и не уполномочен вести переговоры». По словам Фединой, в США главу офиса Зеленского не хотят ни видеть, ни знать с 2020 года, так как у него сложился имидж политика, который проваливает все переговоры.

Депутат добавила, что от украинской стороны на уровне парламента нет адекватных переговорщиков.

Ранее американское издание Politico писало о нарастающем недовольстве в администрации президента США Дональда Трампа действиями Ермака.

Депутат Рады Артём Дмитрук высмеял неудачное фото Ермака с Трампом и госсекретарем США Марко Рубио.

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