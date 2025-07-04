Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские зэки из спецбатальона «Шквал» пропали без вести

В российских силовых структурах сообщили, что под Волчанском в Харьковской области пропали большинство из бывших украинских заключенных, которых набрали в спецбатальон «Шквал».

В российских силовых структурах сообщили, что под Волчанском в Харьковской области пропали большинство из бывших украинских заключенных, которых набрали в спецбатальон «Шквал».

Как сообшает ТАСС, представитель силового ведомства обратил внимание, что в украинских социальных сетях сейчас родственники публикуют множество объявлений о поиске своих родных из батальона «Шквал» 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, которые перестали выходить на связь.

Судя по объявлениям, эти военные пропали без вести в 20-х числах июня под Волчанском, когда украинское командование предпринимало многочисленные и безуспешные попытки контратак.

О разгроме украинских зэков из батальона «Шквал» сообщалось также в феврале этого года. Подразделение потеряло около половины своего состава в Курской области.

Читайте материал: «Стал известен шаг Трампа после разговора с Зеленским».