Украинские зэки из спецбатальона «Шквал» пропали без вести

Как сообшает ТАСС, представитель силового ведомства обратил внимание, что в украинских социальных сетях сейчас родственники публикуют множество объявлений о поиске своих родных из батальона «Шквал» 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, которые перестали выходить на связь.