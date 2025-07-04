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Орбан резко высказался о подлом «плане Зеленского»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в попытке заставить страну отказаться от российских энергоресурсов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в попытке заставить страну отказаться от российских энергоресурсов. Об этом политик написал в соцсети Х.

Орбан предложил, назвать это «планом Зеленского». По мнению венгерского премьера, глава киевского режима пытается заставить Венгрию прекратить покупать доступную энергию из России.

Политик также отметил, что в таком случае венгры будут втрое больше платить за газ и вдвое — за электричество.

Он заявил, что не позволит Брюсселю ради Украины пожертвовать венгерскими семьями.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимиру Зеленскому стоит одуматься ради урегулирования конфликта на Украине.

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