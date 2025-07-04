Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с обращением к Соединённым Штатам Америки с призывом нормализовать двусторонние отношения. Об этом сообщает французское издание Le Monde.
В поздравлении, которое Лукашенко направил американскому президенту Дональду Трампу по случаю Дня независимости США, белорусский лидер выразил надежду на восстановление и развитие взаимодействия между Минском и Вашингтоном, пишет газета.
В материале сказано, что Александр Григорьевич подчеркнул, что в период первой каденции главы Белого дома уже предпринимались конкретные шаги по сближению двух стран, и выразил уверенность, что подобный процесс необходимо продолжить.
По мнению Лукашенко, нынешнее состояние двусторонних отношений не отвечает интересам ни Белоруссии, ни США, заявляет французское СМИ. Глава Минска считает важным изменить ситуацию и вернуться к диалогу, направленному на выстраивание конструктивного сотрудничества.
Ранее президент Белоруссии заявил, что Запад пытается решить свои внутренние проблемы и долговые обязательства путем глобального конфликта. По словам Лукашенко, подобный курс может привести к катастрофическим последствиям для миллионов людей по всему миру.