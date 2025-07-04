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Лукашенко призвал США к перезапуску отношений с Белоруссией

Минск рассчитывает на сближение с Вашингтоном.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с обращением к Соединённым Штатам Америки с призывом нормализовать двусторонние отношения. Об этом сообщает французское издание Le Monde.

В поздравлении, которое Лукашенко направил американскому президенту Дональду Трампу по случаю Дня независимости США, белорусский лидер выразил надежду на восстановление и развитие взаимодействия между Минском и Вашингтоном, пишет газета.

В материале сказано, что Александр Григорьевич подчеркнул, что в период первой каденции главы Белого дома уже предпринимались конкретные шаги по сближению двух стран, и выразил уверенность, что подобный процесс необходимо продолжить.

По мнению Лукашенко, нынешнее состояние двусторонних отношений не отвечает интересам ни Белоруссии, ни США, заявляет французское СМИ. Глава Минска считает важным изменить ситуацию и вернуться к диалогу, направленному на выстраивание конструктивного сотрудничества.

Ранее президент Белоруссии заявил, что Запад пытается решить свои внутренние проблемы и долговые обязательства путем глобального конфликта. По словам Лукашенко, подобный курс может привести к катастрофическим последствиям для миллионов людей по всему миру.

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