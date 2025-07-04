Трамп раскрыл подробности общения с Меланьей перед сном

Президент США Дональд Трамп раскрыл, как называет свою супругу Меланью Трамп поздно вечером, когда они уже готовятся ложиться спать. Как сообщает издание Daily Mail, неожиданное признание прозвучало на митинге в Айове.
«Я говорю ей: “Спокойной ночи, первая леди, моя дорогая”, — сказал глава Белого дома.
Трамп объяснил, что называет жену «первая леди», потому что это напоминает ему о том, что он президент.
При этом американские СМИ отмечают, что Меланья очень редко бывает в Белом доме. Они связывают это со страхом после покушения на американского лидера.
55-летняя американская модель Меланья Трамп происходит из Словении. С будущим президентом она познакомилась в конце 1998 года на вечеринке в Kit Kat Club во время нью-йоркской Недели моды. Свадьба состоялась в январе 2005 года.