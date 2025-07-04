В Совфеде призвали Азербайджан «умерить пыл и разобраться в случившемся»

«Надо немножко умерить пыл некоторых политиков там и в какой-то степени у нас тоже, которые начинают широковещательную обвинительную кампанию, начинают подогревать межнациональные сложности. Надо задвинуть эмоциональные провокационные лозунги и просто разобраться, кто виноват», — подчеркнул в эфире на телеканале «Россия 24» Карасин.