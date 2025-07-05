Новости СВО. Освобождено Предтечино, боевиков ВСУ давят на Купянском направлении, обмен пленными, Зеленский поговорил с Трампом, 5 июля

Главарь киевского режима заявил, что большинство из тех, кого получила Украина, находились в плену с 2022 года. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в своих социальных сетях, что Киев забрал и тех, кто в России был приговорён к длительным срокам заключения. По его словам, им также удалось вернуть тяжелобольных вэсэушников и тех, кто младше 25 лет.