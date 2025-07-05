Лондон отклонил прошение Palestine Action о приостановке запрета движения

Кроме того, в перечень запрещённых объединений войдут и другие организации — в том числе «Русское имперское движение» и американская радикальная группировка Maniacs Murder Cult, причастная, как утверждается, к подготовке нападений на еврейские сообщества в США. После вступления решения в силу участие в деятельности этих структур, посещение их мероприятий или любая форма поддержки будут квалифицироваться как уголовное преступление. Максимальное наказание за подобные действия составит 14 лет лишения свободы.