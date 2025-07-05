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Лондон отклонил прошение Palestine Action о приостановке запрета движения

В черный список с 5 июля также будут включены «Русское имперское движение» и американская неонацистская группировка Maniacs Murder Cult.

Источник: Аргументы и факты

Высокий суд Англии и Уэльса отказался удовлетворить обращение движения Palestine Action, в котором его представители пытались добиться приостановки действия решения о признании организации запрещённой на территории Великобритании.

Об этом сообщила газета The Guardian.

Согласно опубликованной информации, судья Мартин Чемберлен отклонил соответствующее ходатайство, поданное одним из основателей движения, Худой Аммори. Таким образом, с 5 июля организация официально будет внесена в список запрещённых. До этого обе палаты британского парламента одобрили инициативу министра внутренних дел Иветт Купер о признании движения экстремистским. Также уточняется, что 21 июля ожидается новое заседание суда, где рассмотрят иск Palestine Action с требованием полной отмены этого решения.

Кроме того, в перечень запрещённых объединений войдут и другие организации — в том числе «Русское имперское движение» и американская радикальная группировка Maniacs Murder Cult, причастная, как утверждается, к подготовке нападений на еврейские сообщества в США. После вступления решения в силу участие в деятельности этих структур, посещение их мероприятий или любая форма поддержки будут квалифицироваться как уголовное преступление. Максимальное наказание за подобные действия составит 14 лет лишения свободы.

Напомним, 3 июля парламент Великобритании принял решение включить «Русское имперское движение» в перечень запрещённых организаций.