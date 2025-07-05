Мизулина возмутилась, что Манижу пустили в Россию

Певицу Манижу не должны были беспрепятственно пропускать в Россию, а Следственный комитет должен был «задать соответствующие вопросы», заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ее поддержал руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, призвавший объявить певицу иностранным агентом и возбудить против нее дело.
Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина удивилась, что российские таможенники пустили в страну певицу Манижу (настоящее имя — Манижа Сангин), а также возмутился тем, что в Москве готовятся к ее концерту.
«Я не очень понимаю, а как она вообще попала обратно в Россию? Почему на границе не были заданы соответствующие вопросы? Где Следственный комитет? Закон для таких, как она, не писан? Или как это понимать?» — написала Мизулина в Telegram.
Глава ЛБИ назвала Манижу «той самой, что жалела террористов, зверски напавших на людей в Крокусе, и демонстративно пускала слезу на камеру», а также «той самой, что в 2022 году покинула Россию, высказавшись против СВО».
Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин поддержал Мизулину и подчеркнул, что Манижу необходимо признать иностранным агентом и возбудить против нее уголовное дело.
По мнению Бородина, певицу нужно проверить на иностранное финансирование, а ее высказывания — по статье об оправдании терроризма.
«После “Крокуса” она поддерживала террористический режим, если не ошибаюсь», — уточнил глава ФПБК.
О том, что Манижа «тайно вернулась» в Россию, сообщил сам Бородин 2 июля. Он назвал исполнительницу «протеже Пугачевой», а ее запланированный концерт — «абсурдом».
О «Крокусе» и СВО.
Манижа родилась в Таджикистане, в 14 лет стала гражданкой России. Получила широкую известность после участия в «Евровидении-2021». Выступает против насилия, поддерживает феминизм. В 2020 году она стала первым российским послом доброй воли организации ООН, занимающейся оказанием помощи беженцам.
В 2022 году певица осудила военную операцию России на Украине и уехала за границу.
Весной 2024 года Манижа заявила, что исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» устроили «публичную пытку», и обвинила российских силовиков в насилии. Она заявила, что считает бесчеловечным столь жесткое задержание подозреваемых.
Следственный комитет России тогда заявил, что проверит певицу по статье об оправдании терроризма.
Черный список.
Осенью издание «Верстка» со ссылкой на источники сообщило, что рекламные и ивент-агентства получили новый список артистов, которым якобы запрещено выступать в России. Утверждалось, что перечень состоит из 79 позиций. В нем была Манижа.
В числе отечественных артистов там также были указаны Иван Ургант, Валерий Леонтьев, группы «Браво», «Мумий Тролль» и «Сплин», Наталья Подольская, Анна Седокова, Денис Клявер, Джиган, Александр Гудков, «Звери», Скриптонит, Макс Корж, Руслан Белый, Найк Борзов, Гуф, Instasamka, Аня Покров, Big Russian Boss и другие. Из числа зарубежных артистов — Beyonce, Lana Del Rey, Florence and the Machine, IAMX, Metallica и другие.
В Кремле заявили, что ничего не знают о таком стоп-листе.