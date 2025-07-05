СМИ узнали о прошедших телефонных разговорах Трампа с Мерцем и Мелони

По информации немецкого журнала Der Spiegel, Трамп и Мерц в ходе телефонного разговора обсудили тему усиления системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины, а также обменялись мнениями по торговым вопросам.
Как отметили источники издания, американский лидер не давал Мерцу никаких обещаний. Несмотря на это, представитель правительства Стефан Корнелиус заявил, что канцлер Германии выступал за поддержку украинской ПВО «очень решительно».
Кроме того, итальянское издание Ansa сообщило о том, что Трамп также провел разговор с Мелони. В ходе беседы они обсудили украинский конфликт и американские торговые тарифы.
После разговора Мелони отметила, что надеется на «позитивные сдвиги» по украинскому вопросу.
Корреспондент портала Axios Барак Равид 4 июля сообщил о том, что Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, темами беседы стали удары России по целям на территории Украины, а также поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) киевскому режиму.