TASR: Словакия вновь заблокировала новые санкции ЕС против РФ

Словацкое правительство, как напомнило агентство, будет накладывать вето на новые антироссийские санкции ЕС до тех пор, пока не будут решен вопрос о компенсациях для республики и минимизации для нее негативных последствий предлагаемого Еврокомиссией (ЕК) запрета с 1 января 2028 года импорта газа из РФ.