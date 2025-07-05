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TASR: Словакия вновь заблокировала новые санкции ЕС против РФ

БРАТИСЛАВА, 5 июля. /ТАСС/. Словакия в пятницу в Брюсселе на уровне послов стран Евросоюза вновь заблокировала принятие сообществом 18-го пакета санкций против России. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

Источник: Reuters

Словацкое правительство, как напомнило агентство, будет накладывать вето на новые антироссийские санкции ЕС до тех пор, пока не будут решен вопрос о компенсациях для республики и минимизации для нее негативных последствий предлагаемого Еврокомиссией (ЕК) запрета с 1 января 2028 года импорта газа из РФ.

Словакия продолжит консультации с ЕК о ситуации с получением энергетического сырья в случае отказа от поставок из России. До сих пор проходящие переговоры, как следует из сообщения, не устранили опасения Братиславы по поводу собственной энергобезопасности.

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