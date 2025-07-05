«Мы справимся»: мать Софронова рассказала о его условиях в бакинском СИЗО

Мария Софронова, мать арестованного в Азербайджане российского программиста Сергея, рассказала о текущем состоянии сына. Подробностями она поделилась с корреспондентом информагентства Ura.ru.
«Вместе мы справимся, и этот страшный сон скоро закончится», — подчеркнула женщина.
Как указали на Ura.ru, сейчас у Сергея Софронова приемлемые условия содержания — в следственном изоляторе Баку ему выделили двухместную камеру, в которую не стали подселять арестованных граждан Азербайджана.
Мария Софронова уже успела передать сыну посылку со своим письмом и вещами первой необходимости. Она добавила, что представлять интересы Сергея в суде будет выделенный властями юрист, с которым у нее налажено общение.
Программист был задержан с рядом других граждан РФ 2 июля после ухудшения российско-азербайджанских дипломатических отношений. Ранее известный правозащитник Дмитрий Аграновский в рамках эксклюзивного материала «МК» поделился своим видением происходящего.