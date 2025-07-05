США пригрозили ЕС ввести пошлины в 17% в отношении сельхозпродукции

По информации издания, Вашингтон сделал это предупреждение в преддверии крайней даты переговоров, назначенной на 9 июля. Сообщается, что соответствующий сигнал был передан еврокомиссару по вопросам торговли и экономической безопасности Марошу Шефчовичу во время встречи в столице США 3 июля, а уже на следующий день об этом проинформировали представителей стран ЕС на уровне послов.