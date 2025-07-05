США пригрозили ЕС ввести пошлины в 17% в отношении сельхозпродукции

Соединённые Штаты выразили готовность ввести 17-процентные пошлины на сельскохозяйственные товары из Европы, если не удастся достичь соглашения по торговой сделке с Евросоюзом в установленные сроки.
Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.
По информации издания, Вашингтон сделал это предупреждение в преддверии крайней даты переговоров, назначенной на 9 июля. Сообщается, что соответствующий сигнал был передан еврокомиссару по вопросам торговли и экономической безопасности Марошу Шефчовичу во время встречи в столице США 3 июля, а уже на следующий день об этом проинформировали представителей стран ЕС на уровне послов.
Ранее стало известно, что США введут таможенную пошлину в размере десять процентов в отношении государств, которые осуществляют торговые переговоры с американской стороной «добросовестно».