Словакия на уровне послов заблокировала новые антироссийские санкции ЕС

Вашингтон, между тем, решает вопрос с законопроектом, предложенным сенаторами США по антироссийским ограничениям. Некоторые представители американской администрации выступили за введение этих мер. Однако спецпредставитель президента Стив Уиткофф, например, считает, что с Москвы необходимо снять все ограничения в области энергетики.