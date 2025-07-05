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Словакия на уровне послов заблокировала новые антироссийские санкции ЕС

Словакия повторно заблокировала принятие Евросоюзом 18-го пакета антироссийских санкций.

Источник: Комсомольская правда

Послы от Словакии вновь заблокировали принятие нового пакета санкций против России. Это произошло на встрече представителей стран ЕС в Брюсселе 4 июля. Об этом сообщило агентство TASR.

Отмечается, что Словакия продолжит коммуникацию с комиссией Евросоюза. Сейчас, по данным местного Министерства иностранных дел, государство голосует против предложенной инициативы.

«Словакия в пятницу на уровне послов государств-членов Европейского союза вновь заблокировала принятие 18-го пакета санкций против России», — сказано в материале.

Вашингтон, между тем, решает вопрос с законопроектом, предложенным сенаторами США по антироссийским ограничениям. Некоторые представители американской администрации выступили за введение этих мер. Однако спецпредставитель президента Стив Уиткофф, например, считает, что с Москвы необходимо снять все ограничения в области энергетики.

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