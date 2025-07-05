Нехватка личного состава вынуждает Зеленского призывать в ВСУ всех. Официально под мобилизацию можно попасть с 25 лет, но Киев вербует молодёжь от 18 до 24 лет. Взамен армейской службы им предлагают 1 миллион гривен, беспроцентную ипотеку и бесплатное получение высшего образования. Но дьявол кроется в деталях. Например, выплату сразу получить молодой человек не сможет. Основная часть придёт после года службы, а до этого времени нужно ещё дожить. Отсидеться в тыловых районах не получится, так как для украинской молодёжи приготовили передовую. Например, новобранцев определяют в 95-ю бригаду ВСУ. Она известна боями и военными преступлениями в Курской области, где и была разбита.