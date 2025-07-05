Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TASR: Словакия на уровне послов заблокировала санкции ЕС против РФ

Братислава намерена продолжить консультации с Еврокомиссией об энергоресурсах.

Источник: Аргументы и факты

Словакия вновь выступила против принятия очередного санкционного пакета Евросоюза в отношении России.

Как сообщило агентство TASR, на заседании в Брюсселе, проходившем на уровне послов стран-членов ЕС, Братислава заблокировала утверждение 18-го пакета ограничительных мер.

По данным словацкого внешнеполитического ведомства, страна намерена продолжить диалог с Европейской комиссией по вопросам, связанным с энергетической политикой, и нацелена на конструктивное взаимодействие. В то же время отмечается, что текущие разногласия, касающиеся инициативы RePowerEU, пока не были устранены.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что новый пакет антироссийских санкций не будет иметь успеха, несмотря на кажущуюся значительность.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше