TASR: Словакия на уровне послов заблокировала санкции ЕС против РФ

Словакия вновь выступила против принятия очередного санкционного пакета Евросоюза в отношении России.
Как сообщило агентство TASR, на заседании в Брюсселе, проходившем на уровне послов стран-членов ЕС, Братислава заблокировала утверждение 18-го пакета ограничительных мер.
По данным словацкого внешнеполитического ведомства, страна намерена продолжить диалог с Европейской комиссией по вопросам, связанным с энергетической политикой, и нацелена на конструктивное взаимодействие. В то же время отмечается, что текущие разногласия, касающиеся инициативы RePowerEU, пока не были устранены.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что новый пакет антироссийских санкций не будет иметь успеха, несмотря на кажущуюся значительность.