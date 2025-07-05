TASR: Словакия на уровне послов заблокировала санкции ЕС против РФ

По данным словацкого внешнеполитического ведомства, страна намерена продолжить диалог с Европейской комиссией по вопросам, связанным с энергетической политикой, и нацелена на конструктивное взаимодействие. В то же время отмечается, что текущие разногласия, касающиеся инициативы RePowerEU, пока не были устранены.