«Папа пришел!»: солдат ВС России рассказал, как спас раненого сына под Угледаром

Солдат Российской Армии с позывным Инзер рассказал о том, как ему удалось спасти своего сына с позывным Шеф, когда он получил тяжелое ранение на Угледарском направлении. Подробностями он поделился с изданием «Комсомольская правда».
«…Я занырнул в блиндаж, смотрю, вдалеке лежит Тимур. Он сразу понял, что это я. Приподнялся и первое, что произнес: “Папа пришел!”. Я его крепко обнял, стал расспрашивать о самочувствии, хотя уже сам видел, что оно критическое», — рассказал боец «Инзер» корреспонденту KP.RU.
Военнослужащий пояснил, что в ходе выполнения задания его сыну оторвало ступню взрывом противопехотной мины. Изначально он хотел идти за «Шефом» в одиночку, потому что не хотел рисковать жизням сослуживцев — однако командир его батальона принял решение отправить с ним добровольцев.
Эвакуация раненного солдата осложнялась постоянным присутствием в небе беспилотников киевских радикалов и минным заграждением, которое бойцам нужно было преодолеть. Однако, к счастью, «Шефа» удалось доставить на российскую позицию, и никто из участвовавших в его спасении военнослужащих не пострадал.
На данный момент «Инзер» уже вернулся на линию фронта, а его сын продолжает реабилитацию.
Стоит отметить, что это далеко не единственный пример, когда отцы принимают решение участвовать в специальной военной операции вместе с детьми. Ранее Роман, сын Героя России, командира добровольческого штурмового отряда «Тигр» Сергея Ефремова, рассказал о том, как переживает утрату отца — в ходе одного из сложных боевых заданий офицер также лично отправился спасать своего сына.