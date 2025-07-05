«Папа пришел!»: солдат ВС России рассказал, как спас раненого сына под Угледаром

«…Я занырнул в блиндаж, смотрю, вдалеке лежит Тимур. Он сразу понял, что это я. Приподнялся и первое, что произнес: “Папа пришел!”. Я его крепко обнял, стал расспрашивать о самочувствии, хотя уже сам видел, что оно критическое», — рассказал боец «Инзер» корреспонденту KP.RU.