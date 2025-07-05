Словакия в очередной раз заблокировала новые санкции Евросоюза против России

При этом в министерстве заявили, что Братислава продолжит консультации с Европейской комиссией (ЕК) по вопросу о поставках энергоресурсов. Словакия блокирует антироссийские санкции именно из-за того, что не хочет отказываться от энергоресурсов из РФ. На саммите ЕС в Брюсселе в конце июня Словакия также наложило вето на принятие нового пакета антироссийских санкций.