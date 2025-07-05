Словакия в очередной раз заблокировала новые санкции Евросоюза против России

Евросоюзу вновь не удалось утвердить 18-й пакет антироссийских санкций, так как Словакия в пятницу, 4 июля, на уровне послов вновь заблокировала их принятие. Об этом сообщило словацкое информационное агентство TASR.
«Словакия в пятницу на уровне послов государств-членов Европейского союза вновь заблокировала принятие 18-го пакета санкций против России», — передает агентство со ссылкой на МИД Словакии.
При этом в министерстве заявили, что Братислава продолжит консультации с Европейской комиссией (ЕК) по вопросу о поставках энергоресурсов. Словакия блокирует антироссийские санкции именно из-за того, что не хочет отказываться от энергоресурсов из РФ. На саммите ЕС в Брюсселе в конце июня Словакия также наложило вето на принятие нового пакета антироссийских санкций.
Словакия систематически выступает против ухудшения отношений с Россией. Так, ранее президент республики Петер Пеллегрини подчеркнул ключевую роль СССР в освобождении государства от оккупации нацистской Германии.