Трамп подписал «Единый, большой, красивый» законопроект, который рассорил его с Маском

Life.ru сообщал, что законопроект Трампа прошёл все необходимые процедуры в Конгрессе. Именно этот документ стал предметом споров между президентом и миллиардером Илоном Маском. Последний охарактеризовал инициативу как угрозу для экономики США и призвал «убить» её. По его мнению, США могут оказаться в долговом рабстве.