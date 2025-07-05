Трамп подписал «Единый, большой, красивый» законопроект, который рассорил его с Маском

Проект включает 940 страниц, и демократы требовали прочтения документа вслух. Трамп отметил символичность подписания закона накануне юбилея Дня независимости.
«Мы официально сделали налоговые льготы Трампа постоянными. Это самое большое налоговое снижение в истории нашей страны», — сказал он.
Президент также добавил, что США устанавливает экономические рекорды в настоящее время.
Законопроект сокращает федеральные расходы и одновременно предлагает серьёзные налоговые льготы. Согласно данным бюджетного управления Конгресса, эти меры увеличат дефицит бюджета и госдолг.
Life.ru сообщал, что законопроект Трампа прошёл все необходимые процедуры в Конгрессе. Именно этот документ стал предметом споров между президентом и миллиардером Илоном Маском. Последний охарактеризовал инициативу как угрозу для экономики США и призвал «убить» её. По его мнению, США могут оказаться в долговом рабстве.