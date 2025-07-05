Трамп подписал бюджет США с рекордными расходами на оборону

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о бюджете страны, который включает в себя 940 страниц. Трансляцию церемонии, которая прошла на Южной лужайке Белого дома, вели американские телеканалы.
«Это самый крупный законопроект в своем роде в истории. Такого никогда не было», — сказал Трамп прежде чем подписать проект. Также американские лидер назвал законопроект «большим, красивым», а его одобрение законодателями — «величайшей победой».
Напомним, законопроект предусматривает увеличение потолка госдолга США на 5 триллионов долларов. При этом существенно сокращаются федеральные расходы и вводится ряд налоговых льгот. Также будут сокращены социальные программы, а военные расходы, наоборот, вырастут. В частности, дополнительные средства будут выделены на ужесточение пограничного контроля. Кроме того, в США планируется создать новую систему ПРО Golden Dome («Золотой купол»).
Ранее законопроект Трампа подвергся жесткой критике со стороны его соратника Илона Маска. По мнению американского бизнесмена, Соединенные Штаты могут оказаться в долговом рабстве после принятия законопроекта о бюджете. Маск назвал законопроект Трампа «свинячим и мерзким», что привело к конфликту политика и миллиардера.