Трамп подписал бюджет США с рекордными расходами на оборону

Напомним, законопроект предусматривает увеличение потолка госдолга США на 5 триллионов долларов. При этом существенно сокращаются федеральные расходы и вводится ряд налоговых льгот. Также будут сокращены социальные программы, а военные расходы, наоборот, вырастут. В частности, дополнительные средства будут выделены на ужесточение пограничного контроля. Кроме того, в США планируется создать новую систему ПРО Golden Dome («Золотой купол»).