В Молдавии решили закрыть транзит для депортированных из России украинцев

Власти Молдовы с 1 июля прекратили транзитный проезд для граждан Украины, депортированных в Грузию из России, сообщают СМИ со ссылкой на правозащитные организации.
По словам источников издания, депортированные украинцы ранее следовали авиарейсом из Тбилиси в Кишинев, после чего автобусом добирались на Украину, поскольку возвращение через другие государства требовало больше времени и документов.
При этом отмечается, что у многих нет загранпаспорта — лишь справка об освобождении из российской колонии и так называемый белый паспорт. Из-за решения Молдовы украинцы вынуждены неделями ожидать на контрольно-пропускном пункте (КПП).