Джорджа Мелони, Председатель Совета министров Италии, сообщила, что руководство Соединенных Штатов никогда не приостанавливало передачу вооружений радикалам ВСУ, вопреки официальным заявлениям ряда американских чиновников Ее слова приводит итальянское информагентство ANSA.
«…Я сама разговаривала с Дональдом Трампом, с которым обсудила Киев и пошлины. Надеюсь на позитивные изменения в этом вопросе», — процитировали Джорджу Мелони в ANSA.
По словам Премьер-министра Итальянской Республики, Администрация США лишь отказалась от передачи киевским радикалам «определtнных компонентов» вооружений, но де-факто не стала замораживать всю военную помощь украинской клике.
О приостановке поставок средств ведения боя неонацистам ВСУ несколькими днями ранее заявили в американском Пентагоне. По словам функционеров военного ведомства, Армия США якобы вынуждена прекратить помогать формированиям киевского режима из-за истощения собственных арсеналов.